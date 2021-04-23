Колонны техники парадного расчета начали передислокацию в Москву

Из Алабино по трассе А-107, Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам в Нижние Мневники будут передислоцированы более 200 единиц техники. В состав колонны колесной боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и Бумеранг, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", С-400, бронеавтомобили "Тайфун", а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец" будут доставлены в Москву на специальной технике.