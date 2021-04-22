Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье

Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту Жуковский.

По предварительным данным, у самолёта техническая неисправность носовой стойки шасси.

Уточняется, что в настоящий момент самолёт вырабатывает топливо. Посадка ожидается примерно в 12:00 мск.