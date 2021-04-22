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Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье

RT на русскомиещё 33
5 часов назад
Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту Жуковский.
Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Ожидается аварийная посадка самолёта-танкера Ил-78, на борту воздушного судна 16 человек», — сказал собеседник.
По предварительным данным, у самолёта техническая неисправность носовой стойки шасси.
Уточняется, что в настоящий момент самолёт вырабатывает топливо. Посадка ожидается примерно в 12:00 мск.
Ранее самолёт авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.
Войска,Московская Область,
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