Видео: В масштабных учениях в Крыму задействованы корабли и авиация

В ходе маневров отрабатываются вопросы противодесантной обороны морского побережья. Так, на учениях расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М2", переносных ЗРК "Игла-С", зенитно-ракетных установок "Тунгуска" отразили удары средств воздушного нападения противника на малых и средних высотах и дальностях от 2 до 70 километров.

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По плану корабли Черноморского флота должны отразить ракетные удары зенитно-ракетным комплексом "Оса-МА". Корабельный десант при отражении ракетного удара применит средства РЭБ с постановкой ложных уводящих целей. Огневую поддержку высадки десанта проведут фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".