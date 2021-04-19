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Северный флот РФ начал масштабные манёвры в Арктике

News.ruиещё 1
1 час назад
Крупные учения Северного флота (СФ) РФ начались в Арктике, рассказали журналистам в Минобороны РФ. К тренировкам привлекли атомные и дизельные субмарины, системы противовоздушной обороны (ПВО) и надводные корабли. Манёврами руководит главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Ведомство добавило, что на разных этапах к учениям присоединятся Кольская флотилия разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, армейский корпус. Военные используют летательные аппараты, специальную технику армии ВВС и ПВО СФ, пишет РИА Новости.
Во время манёвров планируется проверить подготовленность органов военного управления СФ на стадиях планирования и ведения боевых действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктике. Министерство отметило, что особое внимание уделяется «обеспечению безопасности объектов экономической деятельности» РФ в Арктическом регионе и спасательным операциям на море.
Накануне четыре ракетных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ из состава соединения охраны водного района Приморской флотилии отработали уничтожение условного противника крылатыми противокорабельными ракетами «Москит». Учения прошли в заливе Петра Великого. Экипажи выполнили все алгоритмы боевого применения комплекса, кроме фактических пусков «Москитов».
Ранее сообщалось, что отряд кораблей Каспийской флотилии РФ зашёл в Чёрное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Боевые машины накануне перевели в оперативное подчинение ЧФ РФ. Они пополнили запасы топлива и еды в Темрюке (Краснодарский край).
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