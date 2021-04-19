Северный флот РФ начал масштабные манёвры в Арктике

Ведомство добавило, что на разных этапах к учениям присоединятся Кольская флотилия разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, армейский корпус. Военные используют летательные аппараты, специальную технику армии ВВС и ПВО СФ, пишет РИА Новости.

Во время манёвров планируется проверить подготовленность органов военного управления СФ на стадиях планирования и ведения боевых действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктике. Министерство отметило, что особое внимание уделяется «обеспечению безопасности объектов экономической деятельности» РФ в Арктическом регионе и спасательным операциям на море.

Накануне четыре ракетных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ из состава соединения охраны водного района Приморской флотилии отработали уничтожение условного противника крылатыми противокорабельными ракетами «Москит». Учения прошли в заливе Петра Великого. Экипажи выполнили все алгоритмы боевого применения комплекса, кроме фактических пусков «Москитов».