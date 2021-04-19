Вертолеты ЗВО разнесли в клочья аэродром противника

Расположенный в Ленинградской области полигон Кингисеппский стал местом проведения учений отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Экипажи вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8 совершили перелеты с аэродрома базирования на полигон, и нанесли ракетно-пушечные удары по расположенному на нем аэродрому условного противника.

Стрельба велась неуправляемыми авиационными ракетами С-8КОМ и 30-мм автопушками ГШ-30. Также вертолеты запускали тепловые ловушки АСО-2В, чтобы самим не стать жертвами средств противовоздушной обороны. Все мишени, имитирующие инфраструктуру условного противника, были успешно поражены.