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Вертолеты ЗВО разнесли в клочья аэродром условного противника ракетно-пушечным ударом

ТК «Звезда»иещё 1
4 часа назад
Расположенный в Ленинградской области полигон Кингисеппский стал местом проведения учений отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Вертолеты ЗВО разнесли в клочья аэродром противника
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Экипажи вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8 совершили перелеты с аэродрома базирования на полигон, и нанесли ракетно-пушечные удары по расположенному на нем аэродрому условного противника.
Стрельба велась неуправляемыми авиационными ракетами С-8КОМ и 30-мм автопушками ГШ-30. Также вертолеты запускали тепловые ловушки АСО-2В, чтобы самим не стать жертвами средств противовоздушной обороны. Все мишени, имитирующие инфраструктуру условного противника, были успешно поражены.
Участие в учениях принимали более двух десятков вертолетов и более 70 человек.
Войска,Армия,Ленинградская Область,
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