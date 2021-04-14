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Черноморский флот вывел корабли в море для проведения учений

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
В Черное море вышел отряд российских военных кораблей для проведения контрольных учений, передает "Интерфакс" со ссылкой на командование Черноморского флота (ЧФ) России. "Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота", - сообщили в ЧФ. В этих учениях также примет участие и морская авиация, базирующаяся в Крыму. "В мероприятиях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ", - дополнили в сообщении флота. Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время отправить в Черное море свои боевые корабли из-за предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. В дальнейшем в Пентагоне не подтвердили соответствующую информацию, а также назвали стандартной операцией отправку боевых кораблей США в Черное море. Ранее Россия направила 15 кораблей из Каспийского в Черное море.
Войска,Видео,Пентагон,CNN,Интерфакс,Россия,
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