Черноморский флот вывел корабли в море для проведения учений

В Черное море вышел отряд российских военных кораблей для проведения контрольных учений, передает "Интерфакс" со ссылкой на командование Черноморского флота (ЧФ) России
. "Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота", - сообщили в ЧФ. В этих учениях также примет участие и морская авиация, базирующаяся в Крыму. "В мероприятиях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ", - дополнили в сообщении флота. Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время отправить в Черное море свои боевые корабли из-за предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. В дальнейшем в Пентагоне
не подтвердили соответствующую информацию, а также назвали стандартной операцией отправку боевых кораблей США в Черное море. Ранее Россия направила 15 кораблей из Каспийского в Черное море.