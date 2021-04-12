40 лет назад состоялся первый запуск многоразового корабля Columbia

12 апреля 1981 года многоразовый транспортный корабль Columbia первым из шаттлов вышел на околоземную орбиту. Испытательный полет под управлением экипажа в составе командира Джона Янга и пилота Роберта Криппена через два дня завершился мягкой посадкой на базе ВВС «Эдвардс» в Калифорнии. Президент США Рональд Рейган заявил астронавтам, что их полет открыл новый этап космической эры.

История программы Space Shuttle началась в конце 1960-х. По сравнению с одноразовыми ракетами шаттл должен был снимать с орбиты и доставлять на Землю для ремонта и модернизации спутники. Благодаря многоразовому использованию шаттлов траты на космические полеты планировалось значительно сократить.

Работы по созданию многоразового транспортного корабля Columbia начались в 1975 году. А в марте 1979-го первый экземпляр передали в эксплуатацию NASA . Шаттл назвали в честь парусника, на котором капитан Роберт Грей в 1792 году исследовал внутренние воды Британской Колумбии

В NASA Columbia получил обозначение OV 102 (Orbiter Vehicle 102). Система была выполнена по двухступенчатой схеме с параллельным расположением ступеней.

40 лет назад американский корабль считался сложнейшим летательным аппаратом из когда-либо созданных человеком. За период своей эксплуатации он был рассчитан на совершение до 100 полетов. Предполагалось, что благодаря новому шаттлу космические полеты станут обыденностью и не будут превосходить по сложности трансконтинентальные рейсы авиалайнеров. Отсек экипажа имел три уровня. На летной палубе во время взлета и приземления находились командир, пилот и два специалиста по операциям. Она имела десять иллюминаторов. На средней палубе располагались кухня, система переработки отходов, спальное помещение и основание шлюзовой камеры, через которую космонавты выходили из корабля при проведении работ в открытом космосе. Боковой люк средней палубы служил для входа и выхода экипажа, когда корабль находился на Земле. Под средней палубой размещалась часть агрегатов системы жизнеобеспечения и кладовая. В грузовом отсеке могли располагаться космический аппарат или лабораторные модули до пяти метров в диаметре и 18 м в длину.

Columbia был тяжелее шаттлов, построенных позже. У него не было стыковочного модуля, поэтому он не мог стыковаться с орбитальной космической станцией "Мир". Некоторые специалисты предлагали вначале запустить Columbia в суборбитальном режиме.

После отстрела твердотопливных ускорителей корабль совершил бы разворот вдоль поперечной оси, погасил взлетную скорость и вернулся к точке старта, осуществив посадку на мысе Канаверал. Такой вариант предполагалось использовать в случае возникновения в первые минуты полета серьезных технических проблем, делавших невозможным выход на орбиту. Многие астронавты считали данный маневр крайне опасным. В конце концов, опытный командир экипажа Columbia Джон Янг убедил руководство миссии отказаться от подобной идеи.

Есть версия, что американцы намеренно выбрали датой первого запуска шаттла 20-летнюю годовщину полета Юрия Гагарина . Это предположение ставится под сомнение, поскольку изначально корабль Columbia должен был отправиться в космос еще в конце 1979 года. Из-за регулярно возникавших технических проблем дату неоднократно переносили. В итоге запуск назначили на 10 апреля 1981 года, однако по причине потери синхронизации при обмене данными между компьютерами за 16 минут до запуска двигателей старт шаттла снова отложили. Наконец, 12 апреля 1981 года Columbia отправили в космос три основных двигателя, получавших топливо из соединенного с корпусом корабля алюминиевого бака, и два стартовых твердотопливных ракетных двигателя с силой тяги почти 3,4 млн кг.

Достигнув заданной высоты, корабль сбрасывал боковые ускорители и топливный бак. Корабль был запущен с пусковой площадки 39-А космодрома имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал на глазах сотен зрителей.

По иронии, именно в апреле 1981 года советский журнал "Смена" перепечатал заметку из чехословацкой газеты под заголовком "Пусто на мысе Кеннеди" о том, что космодром в штате Флорида якобы находится в запустении и разрухе.

"Теперь на мысе Кеннеди работы в основном свернуты, - утверждалось в материале. - Многие лаборатории и контрольные станции закрыты, опустели подземные сооружения. Работы по испытанию и запуску ракет ведут сейчас только на одном участке. Это последняя зона, где еще проводятся исследования. Остальная территория обезлюдела. Металлоконструкции на мысе Кеннеди, видимо, будут ржаветь и дальше".

Запуск Columbia стал неприятным известием для советских органов идеологии и пропаганды. Не случайно о нем почти не писали в газетах – успех американцев попросту предпочли не заметить.

Впрочем, не обошлось и без непредвиденных сложностей. Так, когда корабль вышел на орбиту, телекамеры зафиксировали потерю нескольких плиток жаропрочного покрытия на верхней части фюзеляжа. Из-за постоянных задержек и технических сложностей программы в NASA пошли на значительный риск, отказавшись от беспилотного испытательного полета. Полезным грузом в первом полете было измерительное оборудование, которое использовалось для сбора данных о поведении корабля в полете.

Полет проходил на высоте 274 км над Землей. Янг и пилот Роберт Криппен проверяли надежность дверей грузового отсека, бортовые компьютеры, ракетные двигатели системы маневрирования, показания приборов и т. д. Открывшиеся из кабины виды особенно впечатлили новичка Криппена.

"Какая красота, какая красота!", - воскликнул он.

Сделав 36 витков вокруг Земли, Columbia после 55-часового пребывания в космосе 14 апреля 1981 года сошел с орбиты, со скоростью свыше 25 тыс. км/ч вошла в плотные слои атмосферы на высоте 84 км над западной частью Тихого океана и спланировала на посадку в точно заданном месте на дне высохшего озера в районе военно-воздушной базы "Эдвардс" недалеко от Лос-Анджелеса. Это было больше похоже на приземление самолета.

После осмотра космический корабль был установлен на "спине" приспособленного для этой цели лайнера Boeing 747 и отправлен обратно на мыс Канаверал. Президент США Рональд Рейган, тяжело раненый двумя неделями ранее в результате покушения, приветствовал астронавтов такими словами: "Ваш смелый полет открыл новый этап космической эры. Вы приблизили к нам новые миры и обогатили наши знания. Мы свободны в наших поисках прогресса для всего человечества, и сегодня мы продвинулись еще немного вперед".

После приземления Columbia космическая транспортная система Space Shuttle была объявлена принятой в эксплуатацию.

"Не часто наука и техника создают такие машины, которые сразу проявляют себя с самой лучшей стороны при первом же испытании, едва покинув стены завода, - писала The Washington Post. – Пройдет еще некоторое время, пока корабли многоразового использования станут космическими самолетами, однако возможность полета в космос простых смертных, а не только прошедших специальную подготовку астронавтов, уже перестала быть мечтой. Теперь это лишь вопрос времени".