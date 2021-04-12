Корабли Черноморского флота провели стрельбы

Экипажи малых ракетных кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели стрельбы и отработали уничтожение авиации условного противника во время учений в Черном море, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЧФ.

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"Малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" Черноморского флота в составе тактической группы провели совместные учения по противовоздушной обороне с морской авиацией ЧФ в рамках контрольной проверки за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчеты корабельных боевых постов ПВО обнаружили и классифицировали цели. При подходе объектов на дистанцию поражения летательные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны кораблей.

"В рамках учений корабли провели стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Экипаж малого ракетного корабля "Грайворон" отразил воздушную атаку, применив зенитно-ракетную пусковую установку "Гибка", а боевые расчеты малого ракетного корабля "Вышний Волочек" уничтожили воздушную цель с использованием артиллерийского комплекса АК-630М-2 "Дуэт", - отметили на флоте.

Поясняется, что для создания тактического фона на учениях были задействованы экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО ЧФ. С самолетов были сброшены мишени для обеспечения стрельб.