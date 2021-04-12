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7 мест в Европе, которые могут исчезнуть навсегда

РИА "ФедералПресс"иещё 1
9 часов назад
«Церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии (Испания). Они находятся в скалистых горах к югу от муниципалитета Арредондо. В часовне, чье возведение недавно было датировано 660-680 годами нашей эры, до сих пор проводятся службы», – объяснили в СМИ. Также, под угрозой исчезновения оказалась железная дорога Ахензее в Тироле (Австрия), созданная в конце 19 века. Государство до сих пор не выплатило субсидии для обслуживания этой дороги после банкротства компании, эксплуатировавшей ее. Кладбище Мирогой в Загребе (Хорватия), построенное между 1876 и 1929 годами. В 2020 году Загреб пострадал от сильного землетрясения и кладбище, как памятник европейской неоклассической архитектуры, также получил повреждения. Пять островов в Эгейском море (Греция). Аморгос, Кимолос, Китира, Сикинос и Тинос, составляющие «кикладский ландшафт» и представляют собой греческую идентичность. Им могут навредить ветряные турбины, устанавливаемые рядом с археологическими памятниками. Сад Джусти в Вероне (Италия), который был построен в 1570 году, представляет образец тосканского ренессанса. В 2020 году его повредила непогода и грозы. А также сад доступен для круглосуточного посещения зрителями. Дечанский монастырь в Косове, построенный в 14 веке. Представляет ценность как средневековый памятник Европы. Монастырь с 2006 года сталкивается с нерешенными правовыми и институциональными вопросами. Центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония), возведенное в 1974 году в модернистском стиле послевоенной эпохи. В 2013 году в здании произошел сильный пожар, но сейчас его разрушает запустение и тот фактор, что зданием не пользуются, передает РИА «Новости». До этого также сообщалось, что Россия завладела новым козырем в диалоге с Евросоюзом. Об этом ранее писали «Утро.ру». Фото: unsplash.com
Европе грозит исчезновение семи культовых мест
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Войска,Почта России,ЕС,Ytro.ru,РИА Новости,Загреб,Хорватия,Испания,Австрия,
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