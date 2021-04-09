Южная Корея представила собственный истребитель KF-21

Церемония демонстрации первого истребителя KF-21 "Порамэ" (в переводе "сокол"), который стал венцом масштабного оборонного проекта KF-X по созданию корейского боевого самолета, прошла 9 апреля на юге Республики Корея в городе Сачхон, провинции Южная Кёнсан, на заводе компании Korea AerospaceIndustries (KAI). В церемонии приняли участие около 250 человек, включая президента РК Мун Чжэ Ина, который подчеркнул, что сегодня "очень особый день для Республики Корея". "Мы смогли своими руками, на основе наших технологий создать самый современный сверхзвуковой истребитель, став, таким образом, восьмой в мире страной, способной самостоятельно производить такие боевые машины", - отметил южнокорейский лидер.

Проект KF-X по созданию истребителя KF-21 "Порамэ" стартовал в январе 2016 года под руководством государственного Агентства программ оборонных закупок Кореи (DAPA - Defense Acquisition Program Administration). Производственный процесс осуществляется на базе концерна Korea Aerospace Industries (KAI). KF-X стал самым крупным в истории Южной Кореи оборонным проектом. Его общий бюджет составляет 18,6 трлн вон (около 16,6 млрд долларов), из которых 8,6 трлн вон (около 7,7 млрд долларов) было потрачено непосредственно на разработку самолета.

На первых порах далеко не все верили в способность Южной Кореи создать современный боевой самолет. Хватало и тех, кто был уверен, что дешевле просто закупать у США или Западной Европы. В итоге руководство Кореи еще 20 лет назад сделало ставку на создание собственной боевой машины, которую намерены также предлагать и на экспорт. Партнером в проекте выступает Индонезия , которая, согласно договоренностям, должна покрыть в общей сложности 20% всех расходов, за что она получит один экземпляр готового истребителя, всю техническую документацию и право развернуть у себя собственное производство 50 боевых машин для собственных ВВС.

Изначально корейцы планировали создать собственный истребитель пятого поколения, однако американцы, которые оказывали определенную технологическую помощь, отказались передавать соответствующие технологии. В итоге KF-21 "Порамэ", согласно заявлению DAPA, соответствует по показателям истребителям поколениям "4,5" или "4++". Корейская машина, как отмечено, имеет "некоторые элементы технологии стелс". Параметры KF-21 "Порамэ" следующие: длина - 16,9 м, ширина - 4,7 м, размах крыльев - 11,2 м, максимальная взлетная масса - 25,6 тыс. кг, полезная нагрузка - до 7,7 тыс. кг, максимальная скорость - 1,81 маха (2,2 тыс. км/ч), дальность полета - до 2,9 тыс. км. KF-21 должен заменить парк морально и физически устаревших F-4 и F-5, которые сейчас выводят из состава ВВС Южной Кореи.

Демонстрация первого самолета не означает, что он немедленно начнет поставляться в войска. Теперь предстоит провести многочисленные испытания и, возможно, внести какие-то коррективы в машину. Полностью KF-21 должен быть готов только в 2026 году. Как заявил президент РК Мун Чжэ Ин, к 2028 году ВВС Южной Кореи должны принять на вооружение 40 истребителей KF-21, а к 2032 году довести их численность до 120. KF-21, а также американские истребители F-35, которые закупила Южная Корея у США и уже начала принимать их на вооружение, станут главной ударной силой ВВС Страны утренней свежести.

Корейцы не были бы корейцами, если бы не попытались извлечь и максимальную экономическую выгоду из проекта. Ожидается, что в перспективе KF-21 "Порамэ" может поставляться и на зарубежный рынок. Кроме того, ставка делается на максимальную локализацию комплектующих. Хотя, согласно заявлению властей РК, самолет сделан "на основе корейских технологий", но в нем хватает и зарубежных решений и запчастей. В ближайшее время доля корейских запчастей будет доведена до 65%, после чего Корея продолжит работать над импортозамещением. Впрочем, ключевые компоненты и системы уже сейчас производятся корейцами самостоятельно.

В производственном процессе проекта KF-X принимают участие 719 южнокорейских компаний. Согласно оценкам, в период с 2016 по 2020 г. г. проект сгенерировал экономический эффект в размере 2,1 трлн вон, создав в Корее 12 тыс. новых рабочих мест. В будущем производство позволит получить дополнительный экономический эффект в 5,9 трлн вон, создав 100 тыс. рабочих мест.

Через проект KF-X Южная Корея намерена обеспечить себе технологическую независимость в производстве двигателей для боевых самолетов и по другим направлениям. Значительное количество разработок будут применяться и для гражданской авиации нового поколения - при создании корейских летательных аппаратов, которые будут работать на электричестве или водороде.