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Аэропорт Шереметьево проверяют после сообщения об угрозе взрыва

ТАССиещё 2
17 часов назад
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево и семи самолетов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В службу безопасности аэропорта поступило анонимное сообщение о минировании здания аэропорта и семи самолетов. Сейчас здание и самолеты проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства.
Ранее в среду неизвестный заминировал все самолеты, вылетающие из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
Войска,Угроза взрыва,Аэропорт Шереметьево,ИТАР-ТАСС,Москва,
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