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Дипломаты заявили, что россиянок нет среди арестованных в Дубае за непристойное поведение

ТАСС
1 час назад
Гражданки РФ не входят в число арестованных в Дубае за непристойное поведение девушек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в генеральном консульстве России в Дубае.
Дипломаты подтвердили задержание россиянина в Дубае
Фото: TwitterTwitter
По словам дипломатов, среди задержанных есть один россиянин, который присутствовал при съемке.
Ранее арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina.
Арестованные обвиняются в непристойных действиях (статья 361 уголовного кодекса ОАЭ). Им может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (более 100 тыс. рублей).
Войска,Россия,Дубай,
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