Дипломаты подтвердили задержание россиянина в Дубае

Гражданки РФ не входят в число арестованных в Дубае за непристойное поведение девушек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в генеральном консульстве России в Дубае.

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По словам дипломатов, среди задержанных есть один россиянин, который присутствовал при съемке.

Ранее арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina.