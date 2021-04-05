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В Минобороны назвали самые частые причины освобождения от службы

Газета.Ru
11 минут назад
Число россиян призывного возраста, не имеющих медицинских противопоказаний для службы в армии, с 2010 года возросло с 67,7% до 78%, рассказал главный военно-врачебный эксперт Министерства обороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко в интервью изданию "Известия".
В Минобороны назвали частые причины освобождения от службы
Фото: ТАССТАСС
По словам Дацко, наиболее распространенными медицинскими причинами, по которым призывников признают "ограниченно годными" к службе, являются болезни костно-мышечной системы, болезни системы кровообращения и заболевания нервной системы.
"В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место", – заявил эксперт Минобороны.
Он также отметил, что число призывников с недостатком веса значительно снизилось, более серьезной проблемой стало ожирение. 29 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на службу в армию. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2021 года среди россиян в возрасте от 18 до 27 лет.
Войска,Армия,Андрей Дацко,Владимир Путин,Министерство обороны,газета "Известия",
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