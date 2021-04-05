Запад признал российский флот угрозой для НАТО

Спикеры издания уточняют, что Россия сейчас делает ставку на новые небольшие корабли с ракетами и атомные подводные лодки. «Русские строят множество кораблей размером поменьше, но оснащают их высокоточными управляемыми боеприпасами большой дальности, и это очень выгодно. Их корабли находятся в Каспийском море, но они могут поражать цели в Европе. Многие из этих кораблей довольно небольшие, их несложно строить, и стоят они недорого», — рассказал изданию научный сотрудник Центра военно-морского анализа Джеффри Эдмондс
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