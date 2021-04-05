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Запад признал российский флот угрозой для НАТО

Ura.Ruиещё 3
1 час назад
Российский военно-морской флот наращивает свои силы и становится угрозой для НАТО. Об этом пишут немецкие СМИ.
Запад признал российский флот угрозой для НАТО
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU
«Флот, унаследованный Россией от Советского Союза, быстро пришел в упадок после холодной войны. Но за последние два десятилетия Москва вложила значительные средства в свой военно-морской флот. Результатом являются растущие современные силы, которые создают уникальные проблемы для вооруженных сил НАТО», — сообщает Business Insider.
Спикеры издания уточняют, что Россия сейчас делает ставку на новые небольшие корабли с ракетами и атомные подводные лодки. «Русские строят множество кораблей размером поменьше, но оснащают их высокоточными управляемыми боеприпасами большой дальности, и это очень выгодно. Их корабли находятся в Каспийском море, но они могут поражать цели в Европе. Многие из этих кораблей довольно небольшие, их несложно строить, и стоят они недорого», — рассказал изданию научный сотрудник Центра военно-морского анализа Джеффри Эдмондс.
Ранее сообщалось об активизации сил НАТО в Черном море. В руководстве Североатлантического альянса объяснили это стратегическими планами. В Минобороны РФ заявили об усилении подводных лодок Великобритании, сообщает «Национальная служба новостей». После этого Черноморский флот ВМФ РФ провел проверку подразделений, находящихся в Крыму и Краснодарском крае.
Войска,Армия,Босфор,Джеффри Эдмондс,Министерство обороны,НАТО,Москва,Россия,
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