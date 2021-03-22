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Без единого выстрела: разведчики освободили захваченный «террористами» город под Нижним Новгородом

ТК «Звезда»иещё 3
3 часа назад
Военные захватили город по смс
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
На полигоне Мулино под Нижним Новгородом прошли учения, на которых разведчики освободили захваченный «террористами» город без единого выстрела, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Разведчики применили беспилотные летательные аппараты для рассылки сообщений деморализующего характера с предложением сложить оружие. Над захваченным городом сбросили более 1000 листовок с антитеррористическими материалами, чтобы воздействовать на психологическое состояние противника.
В течение часа проходили переговоры с участием военных переводчиков. В результате сильного морально-психологического давления и безусловного военного превосходства со стороны разведчиков противник сложил оружие и сдался, не оказывая сопротивления.
Всего в мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих-разведчиков и более 50 единиц военной и специальной техники.
Войска,
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