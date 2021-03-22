В Лондоне объяснили укрепление ядерного арсенала усилением ПРО России

«Наша позиция была изначально, что на следующем этапе переговоров по укреплению стратегической стабильности, в которых может затрагиваться дальнейшее сокращение ядерных потенциалов, конечно, необходимо учесть Францию
и Великобританию
, поскольку по мере сокращения ядерных потенциалов двух основных игроков – США и Российской Федерации, удельный вес их потенциалов в этом ядерном уравнении возрастает. И те шаги, которые сегодня предпринимаются руководством Великобритании, объявленные планы об увеличении количества ядерных боеприпасов, как раз свидетельствуют о справедливости именно такой постановки вопроса с нашей стороны», – передает его слова РИА «Новости»
.