В Лондоне объяснили укрепление ядерного арсенала усилением ПРО России

16 марта был опубликован комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобитании. Кроме прочего, в нем говорится, что королевство намерено увеличить свой ядерный потенциал на 40%, доведя общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260.