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В МИД призвали привлечь Лондон и Париж к переговорам по стратстабильности

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
13 часов назад
Лондон и Париж в свете наращивания Британией ядерного потенциала должны быть привлечены к переговорам по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
В Лондоне объяснили укрепление ядерного арсенала усилением ПРО России
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"
«Наша позиция была изначально, что на следующем этапе переговоров по укреплению стратегической стабильности, в которых может затрагиваться дальнейшее сокращение ядерных потенциалов, конечно, необходимо учесть Францию и Великобританию, поскольку по мере сокращения ядерных потенциалов двух основных игроков – США и Российской Федерации, удельный вес их потенциалов в этом ядерном уравнении возрастает. И те шаги, которые сегодня предпринимаются руководством Великобритании, объявленные планы об увеличении количества ядерных боеприпасов, как раз свидетельствуют о справедливости именно такой постановки вопроса с нашей стороны», – передает его слова РИА «Новости».
16 марта был опубликован комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобитании. Кроме прочего, в нем говорится, что королевство намерено увеличить свой ядерный потенциал на 40%, доведя общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260.
В воскресенье Россия обвинила Великобританию в нарушении соглашений по ядерному оружию.
Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии сообщается, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.
Войска,Александр Грушко,МИД,РИА Новости,Соединенное Королевство,Франция,
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