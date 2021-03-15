В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В России создадут нефтемусоросборщик для ВМФ

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
В настоящее время в России ведется разработка нефтемусоросборщика для ВМФ. Контракт на изготовление судна был заключен еще в прошлом году. Об этом сообщил начальник службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ капитан 1 ранга Сергей Епифанов.
В России создадут нефтемусоросборщик для ВМФ
Фото: Then Chih Wey globallookpressThen Chih Wey globallookpress
Помимо этого, в рамках контракта будут созданы универсальное судно контроля физических полей и размагничивания, морской буксир и малый морской танкер. Оборудование для их производства, а также ряд основных систем и механизмов, будут унифицированы для общей оптимизации затрат.
На сегодняшний день, как указал Епифанов в интервью газете «Красная Звезда», судовой состав вспомогательного флота насчитывает более 400 единиц различных классов и подклассов судов. Такое количество техники «позволяет выполнять задачи по обеспечению сил флотов в полном объеме».
Войска,Наука и техника,Армия,ВМФ России,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители