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Москва

Названы козыри российских «Мистралей» перед БДК 

News.ru 1 час назад
Названы козыри российских «Мистралей» перед БДК
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Строящиеся в Керчи два российских вертолётоносца проекта 23900, которые станут аналогами французских «Мистралей», смогут принимать на борт тысячу морских пехотинцев. При этом большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711, которые строят в Калининграде, вместят не более 300 морпехов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырёх десантных катеров, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, вертолётоносцы будут переданы ВМФ в 2026 и 2027 годах. Выпуск большего количества таких кораблей не планируется. Аналоги французских вертолётоносцев «Мистраль», заложенные на крымском заводе «Залив» в 2020 году, станут в России первыми кораблями данного класса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что до 16 вертолётов и четыре беспилотника смогут нести на борту российские вертолётоносцы проекта 23900. Для размещения на кораблях рассматриваются вертолёты КБ Камова. Госзаказчик в лице Минобороны РФ, долго формировал требования к внешнему виду вертолётоносцев.
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Войска , Армия , Министерство обороны , Судостроительный завод "Залив" , Калининград , Калининградская Область , Керчь , Республика Крым
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