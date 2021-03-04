Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе
Фото: Lenta.ru
Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш, погибший в результате крушения военного вертолета, оказался причастным к победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на владельца компании, производящей беспилотники, Сельчука Байрактара.
Предприниматель рассказал, что дружил с Эрбашем более десяти лет. Вместе они испытывали наработки по боевому применению БПЛА.
Кроме того, по данным WarGonzo, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха в конфликте в Нагорном Карабахе.
Вертолет, на борту которого находился генерал, разбился на востоке Турции днем в четверг, 4 марта. Помимо Эрбаша, погибли еще восемь человек, четверо ранены.
27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Последние новости
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока-2» Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока-2» Строительство «Северного потока-2» снова отложили Строительство «Северного потока-2» снова отложили Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Комментарии
Войска , Азербайджан , Москва , Турция , Элязыг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение