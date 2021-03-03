Дозаправку Ту-142 в воздухе сняли с борта самолета

На базе центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ проходят тренировки по подготовке к дозаправке самолетов топливом в воздухе.

На аэродром из пунктов постоянного базирования прибыли противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-68 Северного и Тихоокеанского флотов. Экипажи противолодочной авиации, вместе с «летающей цистерной» Ил-78 оттачивают навыки по дозаправке самолетов в воздухе в течение нескольких дней.

«Расстояние между самолетами 26 метров, и даже чуть меньше бывает. Здесь какие-то малейшие отклонения просто недопустимы и могут привести к печальным последствиям», — говорит командир экипажа самолета-заправщика Ил-78 Сергей Кузьмичев.

Зрелище в небе — абсолютно завораживающее. За процессом из кабины самолета Ту-142 наблюдал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин. Сначала летающий заправщик Ил-78 выпускает шланг-конус, который готов передавать десятки тонн топлива на высоте 6000 метров. Экипаж Ту-142 — как называют этот самолет — «убийца субмарин» — должен захватить конус штангой на носовой части. И вся эта воздушная эквилибристика выполняется пилотами на скорости 500 км/час.