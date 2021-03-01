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Экстренную посадку самолета на автомагистраль в США сняли на видео 

Вечерняя Москва 1 час назад
Экстренную посадку самолета на автомагистраль в США сняли на видео
Фото: Вечерняя Москва
В штате Флорида небольшой легкомоторный самолет экстренно приземлился на автомагистраль. Девушка успела снять произошедшее на телефон.
Утром 27 февраля в округе Майами-Дейд из-за технической неисправности легкомоторного самолета пилот понял, что не сможет долететь до аэродрома, поэтому решил приземлиться на автомагистраль.
На кадрах видеозаписи видно, что самолет Piper J-5 благополучно приземлился. Мужчина, находившийся за штурвалом, не допустил столкновения с автомобилями, поэтому обошлось без пострадавших, передает Nerws Miami.
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