Экстренную посадку самолета на автомагистраль в США сняли на видео 

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В штате Флорида небольшой легкомоторный самолет экстренно приземлился на автомагистраль. Девушка успела снять произошедшее на телефон.

Утром 27 февраля в округе Майами-Дейд из-за технической неисправности легкомоторного самолета пилот понял, что не сможет долететь до аэродрома, поэтому решил приземлиться на автомагистраль.