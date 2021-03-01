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Минобороны изменило символы морской пехоты 

News.ru 1 час назад
Минобороны изменило символы морской пехоты
Фото: vk.com/mil
Министерство обороны РФ утвердило новый флаг и эмблему морских пехотинцев. На них появились красный и чёрный цвета, а в центре помимо традиционного якоря изображена граната. Новый символ морпехов выполнен по той же схеме, что и флаги других родов войск, помимо этого, он раскрывает задачи, которые будет решать морская пехота после реформы.
Образцы нового флага разослали в соединения морской пехоты, — сообщил «Известиям» источник в Минобороны.
Прежним символом «чёрных беретов» был, по сути, Андреевский флаг с якорем в чёрном кругу, обрамлённом красной каймой, в центре. Новый флаг представляет собой Георгиевский крест с расширяющимися концами. Углы креста окрашены чёрным с тремя красными полосами — две по бокам и одной посередине. Якорь в центре флага остался без обрамления, но на его фоне появился новый символ — гренада (граната) образца XVIII века.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, Минобороны таким образом привело к единообразию все флаги родов войск и служб.
Как писал NEWS.ru, 27 ноября 2020 года Военно-морской флот РФ отпраздновал 315-ю годовщину создания морской пехоты. Именно в этот день в 1705 году Пётр I приказал сформировать первый в России «полк морских солдат». Одна из главных задач морских пехотинцев на сегодняшний день — обеспечение безопасности военных объектов нашей страны. Все подразделения имеют в своём распоряжении бронетранспортёры БТР-82А. Кроме того, сейчас ведётся активное строительство больших десантных кораблей. Например, в скором времени в состав ВМФ планируется ввести корабль «Пётр Моргунов».
С праздником морпехов поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В ближайшее время, по его словам, морская пехота будет оснащена новыми образцами военной техники.
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Войска , Армия , Николай Евменов , Министерство обороны , газета "Известия"
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