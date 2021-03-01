Минобороны изменило символы морской пехоты 

Министерство обороны РФ утвердило новый флаг и эмблему морских пехотинцев. На них появились красный и чёрный цвета, а в центре помимо традиционного якоря изображена граната. Новый символ морпехов выполнен по той же схеме, что и флаги других родов войск, помимо этого, он раскрывает задачи, которые будет решать морская пехота после реформы.

Образцы нового флага разослали в соединения морской пехоты, — сообщил «Известиям» источник в Минобороны.

Прежним символом «чёрных беретов» был, по сути, Андреевский флаг с якорем в чёрном кругу, обрамлённом красной каймой, в центре. Новый флаг представляет собой Георгиевский крест с расширяющимися концами. Углы креста окрашены чёрным с тремя красными полосами — две по бокам и одной посередине. Якорь в центре флага остался без обрамления, но на его фоне появился новый символ — гренада (граната) образца XVIII века.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, Минобороны таким образом привело к единообразию все флаги родов войск и служб.

Как писал NEWS.ru, 27 ноября 2020 года Военно-морской флот РФ отпраздновал 315-ю годовщину создания морской пехоты. Именно в этот день в 1705 году Пётр I приказал сформировать первый в России «полк морских солдат». Одна из главных задач морских пехотинцев на сегодняшний день — обеспечение безопасности военных объектов нашей страны. Все подразделения имеют в своём распоряжении бронетранспортёры БТР-82А. Кроме того, сейчас ведётся активное строительство больших десантных кораблей. Например, в скором времени в состав ВМФ планируется ввести корабль «Пётр Моргунов».