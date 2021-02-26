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Турция назвала условие применения С-400 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 3 часа назад
Турция назвала условие применения С-400
Фото: Газета.Ru
Анкара намерена задействовать приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае возникновения опасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Турция намерена задействовать С-400 только в случае возникновения угроз и опасности. С-400 в Турции не представляют угрозы для тех, кто не собирается нападать на нее», — заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.
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Войска , Хулуси Акар , Ибрагим Калын , ИА Anadolu , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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