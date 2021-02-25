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Москва

На Урале танковую дивизию подняли по тревоге 

Российская Газета и ещё 1 7 часов назад
Командно-штабное учение гвардейской танковой дивизии начались в Центральном военном округе.

"Более пяти тысяч военнослужащих подняты по тревоге. Они совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач, приступили к развертыванию полевых пунктов управления", — сообщили в пресс-службе ЦВО, отметив, что тренировки пройдут на межвидовом полигоне в Челябинской области и завершится шестого марта.

В маневрах будут задействованы современные модификации танков Т-72Б3М, боевых машин пехоты БМП-2, артиллерийские тягачи "Медведь", буксируемые гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также — техника специальных родов войск. В общей сложности — более 1,3 тысяч единиц.
В воздуха танкистов будут "прикрывать" экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых — Ми-8 (бригада армейской авиации округа, напомним, дислоцируется в соседней Свердловской области).
В финале тренировок военнослужащие уничтожат условного противника. При этом начнется операции при свете дня, завершится уже в темное время суток.
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Войска , Московская область , Свердловская Область , Свердловский , Челябинская Область
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