Япония и США готовятся к военно-морскому конфликту с Китаем 

Японский и американский флот участвуют в компьютерном моделировании, чтобы лучше защищаться от китайских ракет, сообщает издание Capital . В мае к ним присоединится Военно-морской флот Франции, который проведет вполне реальные военные учения в Южно-Китайском море.

Военные учения с участием 77 командных пунктов США и Японии, названные Resilient Shield 2021, — это компьютерная симуляция морских сражений, которые проходят с 22 по 26 февраля. Цель — проверка взаимодействия японской и американской армий в Тихом океане против флотов Северной Кореи и Китая. Эти виртуальные маневры в первую очередь проверяют оборонительные возможности Японии и США.