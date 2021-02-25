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Япония и США готовятся к военно-морскому конфликту с Китаем 

BFM.RU 6 минут назад
Япония и США готовятся к военно-морскому конфликту с Китаем
Фото: Reuters
Японский и американский флот участвуют в компьютерном моделировании, чтобы лучше защищаться от китайских ракет, сообщает издание Capital. В мае к ним присоединится Военно-морской флот Франции, который проведет вполне реальные военные учения в Южно-Китайском море.
Военные учения с участием 77 командных пунктов США и Японии, названные Resilient Shield 2021, — это компьютерная симуляция морских сражений, которые проходят с 22 по 26 февраля. Цель — проверка взаимодействия японской и американской армий в Тихом океане против флотов Северной Кореи и Китая. Эти виртуальные маневры в первую очередь проверяют оборонительные возможности Японии и США.
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Войска , Армия , В мире , Китай , США , Франция , Япония
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