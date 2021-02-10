США передали Украине 10 катеров и более 70 надувных лодок 

КИЕВ , 10 февраля. /ТАСС/. США передали Украине техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Об этом сказано в сообщении Минобороны Украины в среду.

"Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории военно-морской базы «Юг» в Практической гавани в Одессе. В целом украинское военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и сопутствующее оборудование", — говорится в нем.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа сообщил, что украинской стороне также были переданы водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы. Он добавил, что в первом полугодии этого года Киев получит еще три патрульных катера из США.

Военная поддержка Украины при Трампе

США оказывали военным Украины материально-техническую помощь при теперь уже бывшем президенте Дональде Трампе. Вашингтон поставлял Киеву нелетальное вооружение и направлял специалистов для обучения украинской армии. В рамках военной помощи этой стране в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году — $250 млн, в 2020 году — $300 млн Администрация Трампа одобрила продажу Киеву летального оружия — Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.

Помимо этого, на коммерческой основе осуществляются поставки снайперских винтовок, артиллерийских орудий и гранатометов. Согласно докладу американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, в рамках программы зарубежных военных поставок США продали Украине с 2016 года по 2020 год продукции на $1,47 млрд (за все предыдущие годы стоимость поставок составила $179,2 млн).