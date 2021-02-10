Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку 

С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России в составе объединенного командования прорабатывают один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции РГВ©.

Местом проведения совместной штабной тренировки Объединенного командования региональной группировки войск (сил) является Минск, а ее тема — "Принятие решения на применение РГВ© в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", передает агентство БЕЛТА. Данная военная тренировка является составной частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", запланированному на период с 10 по 16 сентября 2021 года.

Предполагается, что в ходе этих учений будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Они пройдут на территории двух стран, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций.