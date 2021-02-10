Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку 

Российская Газета 3 часа назад
Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку
Фото: Павел Герасимов/РИА Новости
С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России в составе объединенного командования прорабатывают один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции РГВ©.
Местом проведения совместной штабной тренировки Объединенного командования региональной группировки войск (сил) является Минск, а ее тема — "Принятие решения на применение РГВ© в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", передает агентство БЕЛТА. Данная военная тренировка является составной частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", запланированному на период с 10 по 16 сентября 2021 года.
Предполагается, что в ходе этих учений будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Они пройдут на территории двух стран, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Российская Газета: последние новости
Собственная рыбопереработка избавит РФ от зависимости от чужих рынков Собственная рыбопереработка избавит РФ от зависимости от чужих рынков Алиханов объяснил причину приостановки транзита газа в Калининград Алиханов объяснил причину приостановки транзита газа в Калининград БМП-2 с новой системой кругового обзора показали на выставке в Индии БМП-2 с новой системой кругового обзора показали на выставке в Индии
Комментарии
Войска , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
00:09
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
Шоу-бизнес
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
00:17
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
Происшествия
В библиотеке колледжа в РФ выдавали книги за деньги
02:36
В библиотеке колледжа в РФ выдавали книги за деньги
Происшествия
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
01:04
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
Происшествия
Опять расчлененка: под Питером пенсионер убил женщину
00:33
Опять расчлененка: под Питером пенсионер убил женщину
Происшествия Криминал
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
00:10
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
Общество В мире
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
01:07
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
В мире Общество
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
00:17
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение