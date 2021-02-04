Подводник объяснил инцидент с нетрезвым замполитом на АПЛ «Карелия» 

«Единственный, кому на флоте положено пить, это подводник. В мое время подводникам, когда лодка находилась в море, давали 50 грамм красного сухого вина, что, по официальной версии, предназначено для улучшения работы системы кровообращения. Поскольку за обедом собираются по 150 человек и каждому нужно налить по 50 грамм, мы делали так: через день выдавали по 100 грамм. Признаться, мы закрывали глаза на то, что матросы за столом бывало выпивали больше положенного, но при этом они сами все строго следили, что тот, кто выпивал, шел после обеда отдыхать, а не на вахту», — рассказывает Курдин.