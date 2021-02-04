Подводник объяснил инцидент с нетрезвым замполитом на АПЛ «Карелия» 

На подводных лодках ежедневно выдают по 100 грамм сухого вина. Поэтому там есть запасы алкоголя и этим, вероятно, и объясняется пьяный инцидент на АПЛ «Карелия», рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга
, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин
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В мае прошлого года на борту атомной подлодки «Карелия», закрытой на карантин из-за коронавирусной инфекции, замполит Константин Фролкин, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, обматерил
мичмана, который обратился к нему за помощью, после чего повторил ругательства по громкой связи на центральном посту. После инцидента Фролкину объявили о неполном служебном соответствии, в связи с чем он обратился в суд, но проиграл дело.
«Единственный, кому на флоте положено пить, это подводник. В мое время подводникам, когда лодка находилась в море, давали 50 грамм красного сухого вина, что, по официальной версии, предназначено для улучшения работы системы кровообращения. Поскольку за обедом собираются по 150 человек и каждому нужно налить по 50 грамм, мы делали так: через день выдавали по 100 грамм. Признаться, мы закрывали глаза на то, что матросы за столом бывало выпивали больше положенного, но при этом они сами все строго следили, что тот, кто выпивал, шел после обеда отдыхать, а не на вахту», — рассказывает Курдин.
Во времена правления Михаила Горбачева
началась повсеместная борьба с пьянством, напоминает капитан. Тогда повырубали виноградники, позакрывали винодельческие заводы, а также были нацелены ввести запрет и на сухое вино на подлодках, но сделать этого не удалось. В ходе исследования данного вопроса медики пришли к выводу, что этот напиток необходим на флоте, поскольку на лодке очень мало места, двигаться там особо негде, а сухое красное вино помогает улучшить работу системы кровообращения.
«Сейчас на лодках уже положено по 100 грамм ежедневно. Но, к сожалению, случаются и такие безобразные случаи, как на подлодке «Карелия». Такое пьянство командного состава, конечно, недопустимо. И совершенно справедливо замполиту объявили предупреждение о неполном соответствии (НСС). Это высшая степень дисциплинарного взыскания», — говорит собеседник.
При совершении какого-то другого проступка со стороны наказанного последует снятие с должности, добавил Курдин.
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