Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Сторожевой корабль «Пытливый» уничтожил «противника» в Черном море 

ТК «Звезда» и ещё 2 2 часа назад
Корабль «Пытливый» уничтожил условного противника в Черном море
Фото: ТК «Звезда»
Сторожевой корабль «Пытливый» уничтожил корабль условного противника на учениях в Черном море, выполнив артиллерийские стрельбы по морской цели. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«Корабельный расчет боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель в море как корабль условного противника, следующий курсом к побережью Краснодарского края», — говорится в сообщении.
Заняв район в морском полигоне, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработали ликвидацию вражеского корабля.
«Пытливый» — сторожевой корабль проекта 1135М, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Водоизмещение корабля — 3 400 тонн, длина — 123 метра, ширина — 14 метров, осадка — 4,5 метра.
На вооружении имеются четыре пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 «Раструб», две сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Оса», две 100-мм артиллерийские установки АК-100, два четырехконтейнерных 533-мм торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
ТК «Звезда»: последние новости
В ВС Белоруссии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности В ВС Белоруссии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности Главный штурман ВМФ РФ: особенно ценным для наших штурманов стал арктический и антарктический опыт Главный штурман ВМФ РФ: особенно ценным для наших штурманов стал арктический и антарктический опыт Корвет «Стойкий» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море Корвет «Стойкий» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море
Комментарии
Войска , Армия , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Трампа назвали жалким неудачником
00:20
Трампа назвали жалким неудачником
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение