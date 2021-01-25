Корабль «Пытливый» уничтожил условного противника в Черном море

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Сторожевой корабль «Пытливый» уничтожил корабль условного противника на учениях в Черном море, выполнив артиллерийские стрельбы по морской цели. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Корабельный расчет боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель в море как корабль условного противника, следующий курсом к побережью Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Заняв район в морском полигоне, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработали ликвидацию вражеского корабля.

«Пытливый» — сторожевой корабль проекта 1135М, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Водоизмещение корабля — 3 400 тонн, длина — 123 метра, ширина — 14 метров, осадка — 4,5 метра.

На вооружении имеются четыре пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 «Раструб», две сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Оса», две 100-мм артиллерийские установки АК-100, два четырехконтейнерных 533-мм торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.