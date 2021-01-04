США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за «угроз» Ирана 

"Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы "Нимиц" остановил свое обычное перебазирование (из региона). "Нимиц" останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США", — говорится в письменном заявлении Миллера.

Он не уточнил, о каких именно "угрозах" идет речь.

Заявление Миллера прозвучало на фоне очередного резкого обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до инаугурации нового президента 20 января.

Ранее американские СМИ сообщали, что "Нимиц", единственный авианосец, который на данный момент находится на Ближнем Востоке , было решено перебазировать в другое место.