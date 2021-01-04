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СМИ: террористы атаковали рейсовые автобусе в сирийской Хаме 

ТК «Звезда» 1 час назад
Террористы атаковали рейсовые автобусе в сирийской Хаме
Фото: Omar Albam Keystone Press Agency Globallookress
В Сирии три рейсовых автобуса вместе с колонной бензовозов оказались в центре террористической атаки вечером 3 января. Инцидент произошел на территории города Саламия провинции Хама.
Такую информацию сообщает местная газета Al Watan. Согласно данным СМИ, атака произошла в 21.30 по местному времени. Инцидент унес жизни минимум девяти мирных граждан, еще четверо пострадали и были срочно госпитализированы. Во время нападения террористы применяли стрелковое оружие.
Ранее сообщалось, что благодаря усилиям российской стороны совместно с сирийской, сегодня в родные места вернулись уже свыше 2 192 763 граждан Сирии. Кроме того, полным ходом идет восстановление инфраструктуры и социальных объектов.
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Войска , Армия , Война в Сирии , Газета "аль-Ватан" , Саламия , Сирия
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