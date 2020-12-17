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Москва

В Сербии хотят военную базу РФ 

Свободная пресса 15 часов назад
Сербия захотела российскую военную базу на своей территории
Фото: EPA
Российская база на территории Сербии решила бы вопрос существования этого государства, заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

«Российская база на нашей территории решила бы вопрос существования самой Сербии. Она бы дополнительно защищала страну от всех вызовов и угроз. С другой стороны, это было бы полезно и для России, которая бы имела свое военное присутствие на территории Сербии и парировала бы американцам и НАТО. У НАТО есть база "Бондстил" в Урошеваце на территории Косово и Метохии и "Криволак" в Северной Македонии, а также базы в Румынии и Болгарии», — заявил Шешель РИА «Новости».

Воислав Шешель также отметил, что «мир стал многополярным наряду с Америкой есть Россия и КНР, которые не допускают диктата в международных отношениях».
Ранее «СП» сообщала, что Владимир Путин 16 ноября подписал распоряжение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Судана.
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Комментарии 2
Войска , Армия , Воислав Шешель , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , Болгария , Китай , Румыния , Сербия , Судан
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