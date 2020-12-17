Сербия захотела российскую военную базу на своей территории

«Российская база на нашей территории решила бы вопрос существования самой Сербии. Она бы дополнительно защищала страну от всех вызовов и угроз. С другой стороны, это было бы полезно и для России, которая бы имела свое военное присутствие на территории Сербии и парировала бы американцам и НАТО. У НАТО есть база "Бондстил" в Урошеваце на территории Косово и Метохии и "Криволак" в Северной Македонии, а также базы в Румынии и Болгарии», — заявил Шешель РИА «Новости».