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Бомбовый удар: Су-24М уничтожили корабли «противника» в Черном море 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Су-24М уничтожили корабли «противника» в Черном море
Фото: Минобороны России
Расчеты беспилотников «Форпост» и «Орлан» обнаружили в море «вражеские» корабли.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М нанесли бомбовый удар по кораблям условного противника на учениях в Черном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Расчеты беспилотников «Форпост» и «Орлан» обнаружили в море «вражеские» корабли и передали их координаты экипажам бомбардировщиков.
«Летчики на Су-24М выполнили учебные упражнения по заходу на боевой курс, нанесению условного бомбометания и ухода от возможного ответного удара», — говорится в сообщении.
Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик»)  — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.
Самолет применялся в Афганской и Чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1400 Су-24.
Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.
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Войска , Армия , НАТО , Сирия
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