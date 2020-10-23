«Никто в живых не останется»

Читателей из разных стран, составляющих аудиторию британской Daily Mail, увлек любимый спортивный вопрос: кто сильнее? Нарождающийся союз России Китаем или на этот раз реально загнивающий Запад во главе с США ? Выяснив, что колонии на этот раз не помогут, так как уже куплены Китаем, многие англосаксонские читатели выбрали опцию «не связываться».

своей статье Daily Mail отмечает слова российского президента Путина о возможности нового военного альянса между Россией и Китаем и утверждает следующее: «Союз двух стран со второй и третьей крупнейшими армиями мира может оказаться сильнее вооруженных сил США в целом ряде сфер».

Правда, Путин отметил, что «сейчас Россия не испытывает нужды в таком альянсе, но теоретически такой союз легко себе представить».

Из-за своего населения Россия и Китай могут выставить более ркпные вооруженные силы по количеству военнослужащих, отмечает лондонское издание.

Что же касается оружия массового поражения, то по ядерным зарядам соотношение, на взгляд Daily Mail, складывается и вовсе в пользу оси Москва-Пекин. «Россия и так обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерных боеголовок, числом приблизительно в 6 375 единиц». Газета предлагает добавить сюда китайские 290 боеголовок. И тогда «арсенал альянса составит 6 665 боеголовок — на 865 больше, чем у США с их скромными 5 800 боеголовками. Правда, США тратит на оборону значительно больше потенциального российско-китайского альянса — по крайней мере, если брать открытые для общественности расходы. США тратят 732 миллиона фунтов стерлингов (на британские деньги), Китай — 237 миллионов фунтов, а Россия — 65 миллионов.

Перспектива такого расклада сил в будущей конфронтации вызвала живую полемику читателей Daily Mail.

Комментарии читателей:

Causa Causalis, Москва

Я вам скажу такую вещь — чтобы вас успокоить. Если будет война, в ней не будет победителей. Американцы, может, и не знают об этом, они верят Голливуду. Но вы-то — англичане.

Fairlightfil, Сидней

России надо быть очень осторожной перед тем, как пробовать подружиться с Китаем. Цель Си Цзиньпина — мировое господство. Он может принять союзничество России на словах, а потом попытаться доминировать и в России. Но Путин точно не такой простак, чтобы в это поверить.

Candiru, США

Если это когда-нибудь случится, это описанное в статье противостояние США с российско-китайским альянсом, то в нем никаких победителей не будет. И может быть, никто в живых не останется.

Old Robert, Великобритания

Путин точно знает, что доверять Китаю ему нельзя — как нельзя России доверять и Евросоюзу . И китайцы, и европейцы хотят ухватить вдруг открывшиеся природные богатства России.

Campanile8, Великобритания

С крушением коммунистического правления, у России больше нет идеологических причин враждовать с США. И наоборот — нет причин для озлобления на Россию и у Соединенных Штатов. Впрочем, „Дейли мейл“ могла и не заметить такие „мелкие“ события.

Douglasi2be

А что, Россия и Китай не смогут при этом стереть с лица земли и США?

Man on a Soapbox, Лондон

И чего мы до сих пор торгуем с Китаем? Это ж Китайская Народная Республика, где слово народа ничего не стоит. А каждый фунт, который мы тратим на китайские товары, — это в будущем пуля, нацеленная прямо в нас.

Red Pill Popcorn

Это как раз тот случай, когда единственный вариант выиграть партию — это не начинать игру.