Раскрыты планы применения F-35 против России

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) США благодаря интеграции в тактическую сеть может использоваться для наведения высокоточного оружия, пишет C4ISRNET. Данное обстоятельство использовалось в ходе сентябрьских учений на полигоне Юма, где было отработано уничтожение объектов вероятного противника, в частности, России

Издание пишет, что самолет мог «как получать данные о целях со спутников, так и передавать их наземным орудиям». C4ISRNET, раскрывая планы применения F-35 Lightning II КМП, отмечает, что истребитель будет использоваться для «синхронизации данных между несколькими платформами, принадлежащими и управляемыми различными службами».

Согласно изданию, F-35 Lightning II получал данные не с военных спутников, а от коммерческих.

В сентябре Investor's Business Daily написало, что Военно-воздушные силы (ВВС) США были впечатлены работой спутников Starlink американской компании SpaceX во время тестирования системы Advanced Battle Management System (ABMS), проходившего в начале сентября в ходе военных учений.

В том же месяце издание Breaking Defense сообщило, что во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий ABMS адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету.