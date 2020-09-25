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Корабли Каспийской флотилии защитили экипажи от «химоружия» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 2 часа назад
Корабли Каспийской флотилии защитили экипажи от «химоружия»
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии уничтожили дрон условного противника и ликвидировали последствия применения им химоружия в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что условный противник попытался атаковать корабли с помощью дрона, к которому была подвешена капсула с отравляющим веществом.

«Расчетами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат условного противника был уничтожен», — передает ТАСС сообщение Минобороны.

Однако газоанализаторы кораблей обнаружили превышение химических веществ в воздухе. «Экипажи были подняты по тревоге для проведения мероприятий по дезактивации зараженных участков», м отметили в министерстве.
В частности, корпуса кораблей были обработаны дезактивационным средством, а боевые посты и командные пункты были загерметизированы. «Экипажи кораблей выполнили задачи с применением костюмов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты», — пояснили в ведомстве.
Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.
Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.
Ранее в понедельник Корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».
Защиту участников учений «Кавказ-2020» обеспечат свыше десяти дивизионов, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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