Украина собралась «крошить» Черноморский флот из рогатки 

Есть такая поговорка: «Носится как дурень с писаной торбой» — это именно тот случай с украинскими генералами и «новой» украинской ракетой «Нептун». Вроде как, не раз уже они её воспевали на всякий лад, но всякий раз находят новый повод, чтобы найти применение этой «игрушке». Сейчас опять заговорили, с тем посылом, что теперь имеют возможность уничтожить российский Черноморский флот и типа « Крым не устоит». Маниакальная идея, да и средство её достижения, мягко говоря, не самое эффективное. Если брать в глобальном плане, то нынешняя украинская «страшилка» имеет калибр рогатки.

Речь об украинской крылатой противокорабельной ракете Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью. Её протестировали ещё в июне — по сообщению агентства Defense Express две ракеты успешно долетели до цели, одна на расстояние 80 километров, вторая на 110. «Нептуном» уже успел ранее «потрясти» экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов , который заявлял, что эта ракета «может в течение нескольких минут уничтожить Крымский мост, которым так кичится Россия ».

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожить военные корабли РФ любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования», — уверял Турчинов. Всё-таки «дух Порошенко», который был мастак на всевозможные угрозы, в головах украинских военных и политиков не истребим.

Проведение испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун» всякий раз вызывает всплеск подсчетов именно в километрах: долетит — не долетит? Другие характеристики, а тем более проблемы с самой ракетой не интересны. Сразу заметим, что на одних из испытаний «Нептун» пролетел расстояние в 280 километров (из заявленных в ТТХ 300 км), что само по себе тоже неплохой результат для крылатой ракеты, которую скорее можно назвать «украинско-советской».

Последние пуски были, как упоминалось, на более короткие дистанции. И добьет ли «Нептун» до Севастополя (а ещё попадет ли) неизвестно. Скажем от Херсона до него 242 километра по прямой, от Одессы 305 км, от Мариуполя 420 км, но не станут же комплекс размещать прямо на российской границе в Крыму, тут накроют ещё до запуска.

Взяв курс на перевооружение армии и модернизацию боевой техники, доставшейся в наследство от советской армии, Украина по большому счету лишь смогла поменять названия и индексы вооружений и военной техники при незначительных изменениях их конструкции. Сложнее оказалось с инновациями в области вооружений, закупках и созданию новой техники для ВСУ. И если старая советская техника, украшенная «жовто-блокитными» флагами еще как-то держится на ходу, частично ездит и даже стреляет, то вот так называемый новодел оказался откровенной халтурой.

Это можно сказать и по поводу нового броневика, и БТРа, и пулемета, и миномета, и беспилотника, которые показывают не самые лучшие боевые качества даже во время демонстрационных показов. А массово в войска так и не поступили. Апофеозом можно считать испытания корректируемой ракеты украинского производства «Ольха», при ближнем рассмотрении это «ракета похожая на 300-мм снаряд РСЗО „Смерч“, ну и нынешний „Нептун“ — модернизация советской противокорабельной ракеты Х-35, у которой в России сохранилось название „Уран“.

Как сообщает украинское военное ведомство, ракеты „Нептун“ поступят на вооружение ВСУ в 2021 году — министр обороны Андрей Таран подписал соответствующий приказ в августе нынешнего года. Планируется, что три дивизиона разместят в южных областях страны с выходами к Чёрному и Азовскому морям. С Азовским всё более-менее понятно, его ширина составляет 200 километров, так что „Нептун“ здесь может поражать цели практически прямой наводкой. Другое дело, что целей в этом морском бассейне для ракеты с боевой массой в 150 килограмм, способной уничтожить корабль водоизмещением до 5 000 тонн, просто нет. Большей частью там присутствуют менее тоннажные корабли и катера береговой охраны ФСБ России

В Чёрном море всё сложнее. К примеру, расстояние от Одессы, где скорее всего разместят комплексы „Нептун“, до Севастополя по прямой составляет 305 километров, поэтому она банально не долетит. Не сможет ракета гарантированно уничтожить и флагман Черноморского флота ракетный крейсер „Москва“, водоизмещение которого 11 490 тонн — не по зубам. Чисто теоретически „Нептун“ способен поразить фрегаты проекта 11356Р „Буревестник“ с водоизмещением 4035 тонн (на ЧФ таких три — „Адмирал Макаров“, „Адмирал Григорович“ и „Адмирал Эссен“). Однако имеющиеся на этих кораблях средства ПВО легко собьют такую ракету ещё на дальних подступах.

Крылатым ракетам подобного типа в ВМС разных стран уделяют не особо пристальное внимание, так как они менее эффективны, чем ракеты, относящиеся к классу „убийц авианосцев“. И те же американцы ставку на свои аналогичные „Гарпуны“ или французы на „Экзосеты“ не делают. Равно как и российский ВМФ свой ракетный комплекс „Уран“ (по кодификации НАТО SS-N-25 Cwitchblade — „Выкидной нож“) рассматривает лишь как элемент в возможном поражении кораблей противника, но не более того. Поэтому ажиотаж украинских военных вокруг ракеты „Нептун“ с её достаточно скромными возможностями не совсем понятен.

Известно, что на Украине эту ракету хотят поставить и на ракетный катер проекта „Веспа“ (почему-то читается как „вёсла“, если поменять одну букву). Их пока не существует в природе, однако, как заявляется, что три таких быстроходных катера (водоизмещением 640 тонн) должны построить в 2021 году. Там возникли проблемы с выбором двигателя — газотурбинный ещё не разработан, а дизельный не соответствует пожеланиям заказчика. В общем, „вёсел“ для „Нептуна“ нет, и в ближайшее время этот противокорабельный комплекс так и останется береговым, что существенно сократит возможности его применения.

С постройкой кораблей на Украине вообще большая проблема. Новых практически нет. Судостроительный завод „Кузня на Рыбальском“ сейчас достраивает один бронекатер проекта „Гюрза-М“, на Черноморском судостроительном заводе корвет „Владимир Великий“ (водоизмещением 2650 тонн) строится с 2011 года и готов сейчас лишь на 50 процентов. Поэтому спуск на воду „Веспы“, которой планируют оснастить „Нептунами“, тоже под большим вопросом.

— Различие нынешней российской и украинской армии, в том числе и по ракетному компоненту, очень велико, — говорит военный эксперт Владислав Шурыгин . — У нас в армию идут мощные финансовые вливания, которые позволяют говорить о развитии, создании новых образцов военной техники, формировании новых структур, есть видимость реальных перспектив, которые необходимы современной армии. Очевидны успехи и достижения, продемонстрирована боеготовность на суше и на море. Обратный пример отношения к своей армии на Украине.

Её откровенно лишают стимула службы. Демонстрируют „новинки“ техники — то решетку на танк приварят, то старую ракету запустят. Эффект нулевой и любой профессионал сразу различит подделки, которые Киев так широко рекламирует, как в нынешнем случае с противокорабельной ракетой „Нептун“. В современных реалиях армия Украины так и не получила средства, способные „бить вглубь России“.

А может оно и к лучшему, что бодливой корове бог рогов не даёт?