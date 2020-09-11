США готовятся топить российские подлодки прямо у берега

Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России?

Северный флот ВМФ России, как сообщают агентства, ведет наблюдение за надводной боевой группой НАТО, находящейся в Баренцевом море. В составе этой группы, в частности, фрегат «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» ВМС Великобритании , эсминец «Росс» ВМС США и фрегат «Тур Хейердал» ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета «Челленджер», не способного нести оружие. Из недавних новостей мы также знаем, что где-то там находится атомная подводная лодка «Сивулф». НАТО, как обычно, заявляет о том, что все эти учения во имя свободы судоходства и в целом во имя добра.

Что они там реально делают? Ответ прост. Они проводят поисковую противолодочную операцию. Против российских подводных лодок.

Противолодочные силы Запада и наши подлодки

Главной ударной силой нашего флота с советских времен являются подводные лодки, а главным содержанием военных приготовлений США долгое время была борьба с ними. ВМС США достигли огромных успехов в методах обнаружения подлодок и создали очень эффективную систему всемирной обороны от них.

Длительное время первым средством обнаружения подводных лодок была система СОСУС (SOSUS) (SOund SUrveillance System, звуковая система наблюдения). Она состояла из сети гидрофонов, расположенных в различных точках Мирового океана на дне, на разных глубинах. Ее параметры впечатляют. Так, обнаружение наших подводных лодок первого поколения было возможно на дальностях, измеряемых тысячами километров. В дальнейшем система дополнялась другими видами разведки (например, спутниковой, способной засечь кильватерный след атомной подлодки).

В конце холодной войны по ключевым районам Мирового океана были смонтированы целые поля из огромных антенн. Первые линии гидрофонов встали вдоль побережий США, еще несколько постов было оборудовано в Карибском море. Цепочки гидрофонов пересекали все расстояние от Гренландии до Британии (так называемый Фареро-Исландский барьер), отрезали северную часть Тихого океана от его остальной части, делая невозможным для советских лодок скрытно выдвигаться в стороны Гавайев и далее к США. Севернее гидрофоны стояли на подводных горах недалеко от Алеутских островов, блокируя и это направление.

Чуть позже «заборы» из датчиков появились в Норвежском и Японском морях — СССР, а потом и Россию зажимали со всех сторон, лишая наши подлодки возможности оперировать скрытно. В конце 80-х британцы, используя огромный 12-метровый подводный робот «Тезей», перекрыли цепочками гидрофонов от наших подлодок пролив Нэрис и, по всей видимости, проливы канадского архипелага. Таким образом, советский флот был полностью изолирован от Атлантики.

Но в 80-х в ВМФ СССР стали поступать намного более тихие лодки, нежели ранее. И тогда американцы прибегли к внедрению активного гидроакустического «подсвета».

Этот метод заключается в том, что в воду излучаются акустические волны, которые сначала отражаются от объекта поиска, а потом уже принимаются гидроакустической антенной. Были созданы компактные гибкие протяженные буксируемые антенны (ГПБА), с их помощью можно было «подсвечивать» толщу воды с излучателя, буксируемого кораблем. Особенностью подсвета было то, что он работал на длинных волнах/низких частотах. Такие волны, во-первых, распространяются на огромные расстояния, а во-вторых, «подсвеченный» ими объект сам испускает в толщу воды такую же волну, которая легко обнаруживается.

Дальность, на которой такая система «берет» лодку, весьма велика.

Предположительно, одна такая гидроакустическая станция с ГПБА и «подсветом» «пробьет» большую часть Баренцева моря, после чего к выявленному «контакту» будет направлена малошумная ПЛА для слежения и атаки. Важна и еще одна деталь. Если в 90-х годах для подсвета использовались огромные мощности, что приводило в том числе к массовой гибели морских животных (и возможности поражения носителей-излучателей противокорабельными ракетами), то сейчас все значительно изменилось. «Подсвет» стал «тихим», маломощным и массовым (с использованием излучателей с кораблей, подлодок, опускаемых гидроакустических станций вертолетов и авиационных буев).

Российская практика

Увы, ничего этого в ВМФ РФ нет. Да, аналогичные работы ведутся, но это только наука. Теория. При этом научный потенциал, позволяющий получить подобную технику, у России имеется.

В конце 1990-х — начале 2000-х ВМФ России выводил в море гидрографическое судно ГС-31 Северного флота с экспериментальной ГПБА. В отличие от «натовских» систем, внешнего подсвета, в разы поднимающего дальность обнаружения, у этой станции не было — просто пассивная антенна. Но и она дала феноменальный эффект — судно, находясь в середине Баренцева моря, за многие сотни километров обнаруживало британские и норвежские подлодки. Как раз тогда в разведывательном походе против РФ находилась подлодка «Коннектикут» типа «Сивулф». И если обычно ее засечь очень трудно, то здесь маленький гидрограф спокойно отслеживал ее столько, сколько было нужно, встретив у кромки российских территориальных вод. «Гидроакустический портрет» лодки был записан, что является для нашего флота серьезным достижением.

С «подсветом» дальность обнаружения была бы намного выше. А с вычислительным комплексом высокого класса, отфильтровывающим помехи и сравнивающим полученные сигналы с «библиотекой» ранее записанных сигналов, эффективность поиска стала бы совсем уже фантастической. У кораблей НАТО, которые вошли сейчас в Баренцево море, есть и подсвет, и вычислительные мощности, и «библиотеки». И антенна намного лучше. Какую зону они охватят при поиске, остается только гадать.

Действия противника

Намерения противника видны из самого состава боевой группы. И английский, и норвежский фрегаты — это прежде всего корабли противолодочной обороны (ПЛО). Американский эсминец — прежде всего корабль ПВО, способный прикрыть «противолодочников» от удара с воздуха. Группа имеет четыре вертолета, из которых, видимо, один многоцелевой, а остальные противолодочные.

Мы можем быть уверены, что эти корабли будут не просто совместно маневрировать в Баренцевом море. Они будут, используя свои гидроакустические комплексы, «просвечивать» акваторию на предмет наличия подозрительных контактов, использовать совместный поиск силами кораблей и вертолетов. А при обнаружении чего-то похожего на подлодку, пытаться ее догнать и классифицировать. Или же наведут на нее «Сивулф», если он еще там, в Баренцевом море.

А датский «Челленджер» обеспечит им авиаразведку, заблаговременное обнаружение наших кораблей, которыми мы теоретически можем вести слежение за боевой группой НАТО. За счет огромной дальности обнаружения подводных объектов с помощью буксируемых гидроакустических антенн американцы с союзниками смогут «прополоть» действительно очень большую площадь. А наличие танкера позволит им находиться в Баренцевом море достаточно долго.

США и НАТО этими учениями показывают нам следующее (и появление на сцене подлодки «Сивулф» тоже входит в эту демонстрацию): они не согласны с нашими интересами в Арктике, они не боятся нашего флота. И, что самое главное, они прекрасно видят состояние тех сил, которые Россия может использовать для обеспечения развертывания наших подлодок, и что эти силы их не остановят. Американцы практически открыто показывают нам, что в случае конфликта они будут вести интенсивные боевые действия против нашего подплава. США тренируют союзников — Норвегию и Данию — в проведении совместных военных учений в Арктике.

Все это — явная демонстрация силы и попытка давить на Россию.

Как реагировать?

НАТО дало ВМФ РФ уникальную возможность потренироваться: собрать несколько ударных групп из состава сил флота, развернуть их в море и начать отработку поиска и уничтожения американо-британско-норвежской корабельной группы. Заняться в этом плане есть чем, да и американцы, скорее всего, «примут бой» и дадут нам потренироваться на сопротивляющемся противнике. Пренебречь такой возможностью было бы неправильно. А еще надо отработать отрыв от слежения самим, авиаудар по силам США и НАТО, весь возможный перечень противолодочных операций (против АПЛ «Сивулф»).

Таким образом, России было бы выгодно использовать учения НАТО как «отправную точку» для своих учений — на настоящем живом противнике. Это относится и к надводным силам, и к авиации, даже в ее текущем состоянии. В былые времена эти натовские учения именно для этого и были бы использованы. Нет никаких сомнений в том, что в таком же качестве можно использовать их и сейчас.

Однако главное другое — нам необходимо тщательное ведение разведки таких мероприятий «вероятных партнеров». Причем не с обычной регистрацией данных маневрирования, работы РЛС, а именно детальный анализ подводной обстановки в части записи шумов и сигналов по всему району учений НАТО. Собственно говоря, так делали китайцы, длительное время наблюдая (ведя разведку) за специальными противолодочными учениями ВМС США в прилегающих к КНР водах.