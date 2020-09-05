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Военно-морская мощь Украины выросла на один катер 

ИА Regnum 17 минут назад
Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
Это седьмой по счету катер проекта 58 155 «Гюрза-М», вошедший в состав ВМСУ.
Украинское военное ведомство заявляет, что на катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование, а также ракетно-артиллерийское вооружение.
Катера проекта 58 155 «Гюрза-М» водоизмещением 50,7 тонн, длиной 23 метра с экипажем из пяти человек способны развивать скорость до 25 узлов, обладают дальностью плавания до 700 миль.
Вооружены боевыми модулями с 30-мм автоматическими пушками и пусковыми установками противотанковых ракет, аналогичными устанавливаемым на бронетранспортерах.
Напомним, два аналогичных катера были задействованы в вооруженной провокации у Керченского пролива и были арестованы российскими пограничниками.
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Комментарии
Войска , Армия , Конфликты , Оружие , Украина , Министерство обороны
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