Российские «Грады» уничтожили цели в горах Таджикистана 

Реактивные системы залпового огня «Град» 201-й военной базы РФ с помощью беспилотной авиации уничтожили цели на учениях в горах Таджикистана

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе воздушной разведки обнаружили скрытый командный пункт и лагерь условной бандгруппы. Получив координаты целей, скрытых в лощинах гор, артиллерийские расчеты осуществили огневое поражение условного противника.

Огонь велся прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций по целям на разных расстояниях. Особое внимание в ходе стрельб было уделено выполнению противоогневого маневра и сокращению времени нахождения артиллерийских подразделений на огневой позиции после выполнения огневой задачи.

Также на учениях военнослужащие отработали вопросы поражения целей сосредоточенным огнем и установки неподвижного заградительного огня перед передним краем обороны своих войск. В качестве целей использовались полноразмерные мишени, имитирующие живую силу и технику условного противника.