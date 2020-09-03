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Российские «Грады» уничтожили цели в горах Таджикистана 

ТК «Звезда» и ещё 1 48 минут назад
Российские «Грады» уничтожили цели в горах Таджикистана
Фото: Минобороны РФ
Реактивные системы залпового огня «Град» 201-й военной базы РФ с помощью беспилотной авиации уничтожили цели на учениях в горах Таджикистана.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе воздушной разведки обнаружили скрытый командный пункт и лагерь условной бандгруппы. Получив координаты целей, скрытых в лощинах гор, артиллерийские расчеты осуществили огневое поражение условного противника.
Огонь велся прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций по целям на разных расстояниях. Особое внимание в ходе стрельб было уделено выполнению противоогневого маневра и сокращению времени нахождения артиллерийских подразделений на огневой позиции после выполнения огневой задачи.
Также на учениях военнослужащие отработали вопросы поражения целей сосредоточенным огнем и установки неподвижного заградительного огня перед передним краем обороны своих войск. В качестве целей использовались полноразмерные мишени, имитирующие живую силу и технику условного противника.
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Войска , Армия , Оружие , Таджикистан
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