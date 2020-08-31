Флот РФ у Аляски вызвал панику у американских рыбаков

Military Times (США) . Масштабные учения ВМФ России у берегов Аляски в Беринговом море вызвали резонанс в США . Американские военные заявили, что внимательно наблюдают за маневрами, а среди американских коммерческих рыболовов, промышляющих в этом районе, появление российских кораблей вызвало панику, сообщается в материале

Российский военно-морской флот проводит масштабные военные учения возле Аляски с участием десятков кораблей и самолетов — крупнейшие маневры в этом районе с советских времен. Об этом сообщили официальные представители ВМФ России в пятницу, 28 августа.

Командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что в учениях в Беринговом море, которые включали в себя многократные пуски ракет, было задействовано более 50 боевых кораблей и около 40 самолетов.

«Впервые мы здесь проводим столь масштабные учения», — отметил Евменов в заявлении, которое было опубликовано на сайте Министерства обороны России . Пока неясно, когда именно начались эти учения и закончились ли они к настоящему моменту. Евменов подчеркнул, что эти военные учения являются частью плана России по усилению ее присутствия в арктическом регионе и защите ее ресурсов. «Теперь мы осваиваем эти арктические рубежи И для экономического развития региона здесь наращиваются наши силы», — сказал Евменов.

Последние несколько лет российские Вооруженные силы занимались восстановлением и расширением множества объектов в полярном регионе. Кроме того, они обновили взлетно-посадочные полосы и разместили там дополнительные средства противовоздушной обороны.

Россия уделяет приоритетное внимание усилению своего военного присутствия в арктическом регионе, где, по некоторым данным, находится около четверти неразведанных запасов нефти и газа. Президент России Владимир Путин привел оценки, согласно которым общая стоимость минеральных богатств Арктики составляет около 30 триллионов долларов.

Тихоокеанский флот России, чьи корабли принимали участие в маневрах, сообщил, что в рамках этих учений с атомной подводной лодки «Омск» и ракетного крейсера «Варяг» были произведены пуски крылаты ракет по учебной цели в Беринговом море. В сообщении Тихоокеанского флота также говорится, что крылатые ракеты «Оникс» были выпущены с побережья Чукотки по учебной цели в Анадырском заливе.

Пока Россия проводила эти учебные маневры, американские военные заметили российскую подводную лодку, всплывшую на поверхность недалеко от Аляски в четверг, 27 августа. Представитель Северного командования США Билл Льюис (Bill Lewis) отметил, что российские учения проходят в международных водах, далеко за пределами территории США.

По словам Льюиса, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование США внимательно следили за этой российской подводной лодкой. Льюис добавил, что они не получали никаких запросов о помощи от ВМФ России, но были готовы в любой момент оказать ее тем, кто терпит бедствие.

Российское информационное агентство РИА Новости процитировало слова своего источника в Тихоокеанском флоте России, который сообщил, что всплытие атомной подводной лодки «Омск» было плановым.

Также поздно вечером в четверг, 27 августа, Северное командование США отправило истребители F-22 для перехвата российских патрульных самолетов Ту-142, которые приблизились к Аляске. Российские самолеты провели в этом районе около пяти часов и приблизились к Аляске на расстояние 50 морских миль. По словам официальных лиц, российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не пересекали границ Соединенных Штатов или Канады.

«Мы наблюдаем увеличение активности иностранных военных у наших северных рубежей, поскольку наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и прощупывать наши системы обороны, — отметил генерал Глен Ван Хёрк (Glen D. VanHerck), глава Северного командования США, в своем заявлении. — В этом году мы осуществили более десятка перехватов — это самый высокий показатель за последние несколько лет. Важность наших дальнейших усилий по проведению операций противовоздушной обороны на севере сейчас становится как никогда очевидной».

Он привел слова бывшего начальника Главного штаба ВМФ России Виктора Кравченко , который сказал, что, приказав субмарине всплыть на поверхность недалеко от Аляски, ВМФ России, вероятно, хотел отправить американской стороне некий сигнал.

«Мы показываем, что тоже не дремлем, что находимся там, где хотим, вот и все», — процитировало слова Кравченко агентство РИА Новости.

Присутствие российских военных сил в этом районе вызвало некоторую панику среди американских коммерческих рыболовных судов в Беринговом море.

«Несколько рыболовных судов, работавших в Беринговом море, уведомили нас о том, что они натолкнулись на эти корабли и были встревожены», — заявил представитель Береговой охраны США Кип Уодлоу (Kip Wadlow) в четверг, 27 августа.

По его словам, Береговая охрана связалась с Командованием вооруженных сил США на Аляске, базирующимся на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, и командование подтвердило, что корабли находятся там в рамках запланированных российских военных учений, о которых военным чиновникам США было известно заранее.

За последние несколько лет российские вооруженные силы увеличили количество и масштабы своих военных учений, поскольку отношения между Россией и Западом достигли самой низкой точки со времен холодной войны после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров.