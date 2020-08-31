Зачем Белоруссия проводит учения на границе

Учения, которые Белоруссия проводит в период с 28 по 31 августа на Гродненском направлении, перешли в активную фазу. Об этом сообщило Минобороны республики. Как ранее пояснил глава оборонного ведомства страны Виктор Хренин , манёвры были начаты в свете информации о вмешательстве во внутренние дела государства. Начиная с 9 августа в стране не прекращаются уличные акции. По мнению экспертов, свою роль в разжигании протестов могли сыграть польские СМИ и НКО, которые давно работают в республике.

Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении в Белоруссии перешли 30 августа в активную фазу. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны республики.

Тактические учения проходят в Белоруссии с 28 по 31 августа. Решение об их проведении было принято на фоне появления информации о вмешательстве во внутренние дела республики. Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

«Мы видим, что сегодня идёт вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — сказал он во время переговоров в Центре стратегического управления.

Исходя из этого министр принял решение провести комплексные масштабные учения с войсками Западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Хренин добавил, что это решение было утверждено главой государства.

«Главной задачей для нас является сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны. И мы эту задачу выполним, мы все, белорусы. Это наша земля. И мы её никому не отдадим», — добавил министр.

В манёврах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Как уточнили в Минобороны, во время учений военные отрабатывают поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и «незаконных вооружённых формирований противника».

По мнению политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова , опасения белорусских властей в первую очередь касаются границы с Литвой

«Тем более что прибалтийские политики громко требуют, чтобы Североатлантический альянс нарастил своё присутствие в регионе», — отметил эксперт в комментарии RT.

В свою очередь, преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис считает, что, «говоря о внешних угрозах, Минск имеет в виду диверсантов из Польши и Литвы».

«Но эти учения ориентированы и на внутреннюю аудиторию. Лукашенко тем самым пытается продемонстрировать, где именно он видит врагов страны», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Протестный фон

Учения проходят на фоне непрекращающихся протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов. Голосование состоялось 9 августа, по официальным данным республиканской ЦИК действующий лидер страны набрал 80,1% голосов избирателей. Однако оппозиция оспаривает эти результаты.

30 августа, в день рождения главы Белоруссии, в Минске прошла акция протеста, во время которой, по данным МВД республики, было задержано 140 человек.

К протестующим, собравшимся у резиденции Александра Лукашенко, вышел помощник президента Николай Латышенок. Он заявил, что глава государства на месте, но власть не будет вести переговоры с оппозицией. Однако переговоры возможны с инициативными группами. По словам Латышенка, радикально настроенных граждан в Белоруссии сейчас около 20—30%. По его мнению, раньше протестующих было меньше, но «теперь людей подогрели».

Ранее к резиденции президента подъехали несколько БТР, на подступах к зданию силовики выставили заграждения, а в МВД республики подтвердили факт ввода в Минск бронетехники «для усиления мер безопасности личного состава».

Прибывшая к резиденции главы государства член президиума оппозиционного совета Мария Колесникова призвала протестующих не приближаться к ОМОНу и не поддаваться на «провокации».

Опасное соседство

По мнению белорусского руководства, в сложившейся ситуации угрозу для безопасности республики в первую очередь представляют соседние страны. Как заявил ранее Александр Лукашенко на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности , «неустоявшиеся соседи» Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела страны, ведя «дипломатическую войну».

Кроме того, Минск вынужден тратить большие средства, чтобы стабилизировать обстановку на своих западных рубежах, куда переброшены некоторые военные части, отметил белорусский лидер.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — цитирует Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА.

Ранее, выступая в Гродно, белорусский президент заявил, что сегодня «хватает тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси».

По словам Лукашенко, зачинщиками протестов являются не белорусы, а иностранные силы.

«Они там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом», — добавил он.

При этом эксперты сомневаются, что Варшава действительно способна атаковать Белоруссию.

«У Польши, разумеется, есть свои интересы в Белоруссии, польские НКО и СМИ работают в стране уже много лет. Но если Польша попытается захватить Гродненскую область, это будет означать начало полноценных военных действий с РФ, к чему она не готова. В целом можно сказать, что пока Минску удается обеспечивать стабильность в стране», — считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Маргулис. По словам эксперта, Польша имеет исторические притязания как на западную Украину, так и на Гродненскую область Белоруссии, где 20% населения до сих пор составляют этнические поляки.

«Поэтому НКО и СМИ проявляли большую активность в Белоруссии еще до нынешних протестов. Это, например, телеканал «Белсат», который давно действует на территории Белоруссии и открыто финансируется польским МИД», — отметил эксперт.

Маргулис добавил, что активное польское влияние также оказывается через греко-каталитическую церковь, где службы проходят исключительно на белорусском и польском языках, реализуются различные стипендиальные программы обучения для белорусских студентов. Существует целый ряд программ «мягкой силы», который направлен на увеличение влияния Польши, пояснил эксперт.

«Разумеется, польские агенты влияния действуют не в интересах белорусского государства, они в определённой мере вмешиваются во внутренние дела суверенного государства. Однако это гибридная активность, в реальных силовых провокациях против Минска Варшава не заинтересована. Тем более что сейчас говорить о риске госпереворота в Белоруссии не приходится, хотя ситуация и далека от идеала», — отметил Маргулис.

По мнению Алексея Мартынова, именно польские НКО и СМИ прилагают значительные усилия для того, чтобы организовать в Белоруссии государственный переворот.