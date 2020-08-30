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Зрелищные прыжки и рукопашный бой: чем удивил очередной этап конкурса «Десантный взвод» 

ТК «Звезда» и ещё 9 2 часа назад
Чем удивил очередной этап конкурса «Десантный взвод»
Фото: ТРК "Звезда"
Сборная России по результатам первой недели состязаний занимает первое место.
Под Псковом на полигоне Струги Красные продолжаются состязания конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020. Перед очередным этапом с турнира снялась сборная Китая. А российским участникам остаться на лидирующих позициях не помешала ни ветреная погода, ни новое испытание, которые впервые включили в программу состязаний. Это рукопашный бой, но сначала — прыжки десантников на точность.
Высота 1200 метров. Десантники из Алжира, Белоруссии, Китая и России выполняют прыжки с парашютом на точность. Перед ними стоит задача точно приземлиться в 10-метровый круг. Участники сборных Алжира и Белоруссии ошибаются, россияне — точно попадают в цель, отклонение от центра на троих всего 30 сантиметров.

«Ветер получается дует с леса, из-за этого происходит завихрение, очень сложная погода, ветер неровный, рваный, было сложно», — рассказал участник конкурса из России Борис Бабенко.

Рукопашный бой на конкурсе «Десантный взвод» проводят впервые. В поединках длительностью по 3 минуты сошлись команды России, Белоруссии, Алжира и Таджикистана. В результате наши десантники одержали безоговорочную победу во всех весовых категориях. Сборная России по результатам первой недели состязаний занимает первое место.
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Войска , Армия , СБОРНАЯ РОССИИ
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