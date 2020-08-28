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В России ответили на сообщение о всплывшей вблизи Аляски подлодке 

Lenta.ru 26 минут назад
В РФ прокомментировали сообщение о всплывшей подлодке
Фото: Jason Lee / Reuters
В России ответили на сообщение о всплывшей вблизи Аляски подлодке: это участвующий в учениях атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск». Об этом сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте (ТОФ) России.
Уточняется, что никакой нештатной ситуации нет.
Ночью 28 августа сообщалось, что США заметили всплывшую российскую подлодку вблизи Аляски. Северное командование Вооруженных сил США заявило, что внимательно следят за российской подводной лодкой. Также американская сторона выразила готовность оказать помощь российским военным в случае необходимости.
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Войска , Армия , Аляска
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