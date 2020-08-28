Появление российской подлодки у берегов Аляски объяснили

У берегов Аляски всплыла, участвующая в учениях атомная субмарина «Омск», никакой нештатной ситуации на борту нет, сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте.

«Это российская подлодка «Омск», которая участвует в учениях», — сказал собеседник агентства.

Ранее американские военные заявили, что у побережья Аляски в международных водах всплыла подводная лодка. «Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного военно-морского флота, в нашей зоне ответственности…. Мы не получали никаких запросов о помощи от российского флота или других моряков в этом районе. Мы всегда готовы помочь тем, кто терпит бедствие», — говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США

Накануне пресс-служба Тихоокеанского флота России (ТОФ) сообщил, что по плану военно-морских учений «Океанский щит-2020» и тактических учений флота, флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и субмарина «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.

«Варяг» произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Вулкан», а атомарина атаковала цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит».

К-186 «Омск» — российская многоцелевая атомная подводная лодка с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ «Антей», входящая в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Вооружена крылатыми ракетами «Оникс», «Циркон», «Калибр», предназначена для уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до тысячи километров и наземных целей дальностью до 2,6 тысячи километров.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за российской субмариной, всплывшей около Аляски. Об этом сообщило в четверг в своем Twitter Северное командование ВС США, в сферу ответственности которого входит Арктика.

«NORAD и Северное командование ведут тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски», — цитирует ТАСС сообщение американское командование.

Как передало в четверг информационное агентство Associated Press (АP), экипажи американских рыболовных судов, находящихся у побережья Аляски, обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. По словам представителя Береговой охраны Кипа Уадлоу, он связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получил подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.