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Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски 

РИА Новости и ещё 18 34 минуты назад
Появление российской подлодки у берегов Аляски объяснили
Фото: CC BY 3.0 / Alex omen /
Всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка — это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", никакой нештатной ситуации на его борту нет, сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте.
Северное командование Вооруженных сил США ранее заявило, что вблизи Аляски всплыла российская подлодка. В Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи.

"Это российская подлодка "Омск", которая участвует в учениях", — сказал собеседник агенства.

В Минобороны неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.
В четверг Тихоокеанский флот сообщал, что в ходе учений "Океанский щит-2020" ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.
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Войска , Армия , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , Аляска , США
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