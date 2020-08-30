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В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных 

RT на русском и ещё 3 32 минуты назад
В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военных
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 82 военнослужащих. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели более 10,7 тыс. заболевших COVID-19, следует из информационного бюллетеня Минобороны.

«Общая численность выздоровевших в ВС России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 751 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 35 007 военных сняты с медицинского наблюдения по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования на коронавирус.
В настоящее время коронавирус выявлен у 575 военнослужащих в органах военного управления и воинских частях, 249 курсантов и сотрудников в высших военных учебных заведениях и 110 гражданских сотрудников.
В начале августа глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр в Петропавловске-Камчатском.
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