Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США.
"Несколько рыболовецких судов, которые занимались промыслом в Беринговом море, уведомили нас, что они встречались с этими кораблями (российскими) и обеспокоены этим", — сообщил представитель береговой охраны Кип Уодлоу.
Береговая охрана связалась с военным командованием США на Аляске, которое заявило, что корабли российского ВМФ находятся в регионе для участия в предстоящих учениях.