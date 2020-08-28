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Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море 

РИА Новости и ещё 5 23 минуты назад
Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США.

"Несколько рыболовецких судов, которые занимались промыслом в Беринговом море, уведомили нас, что они встречались с этими кораблями (российскими) и обеспокоены этим", — сообщил представитель береговой охраны Кип Уодлоу.

Береговая охрана связалась с военным командованием США на Аляске, которое заявило, что корабли российского ВМФ находятся в регионе для участия в предстоящих учениях.
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Войска , Армия , Видео , США , Associated Press
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