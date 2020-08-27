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Ветеран американских ВМС назвал уязвимое место РФ в случае войны с НАТО 

News.ru и ещё 1 7 минут назад
В США раскрыли уязвимое место РФ в случае войны с НАТО
Фото: Zha Chunming/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глобализация привела к тому, что Россия стала зависимой от использования морских путей. Об этом заявил ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс.
По его словам, названное обстоятельство с точки зрения «стратегического сдерживания» делает Россию уязвимой, сообщает портал Clio’s Musings.
Дисмьюкс считает, что торговый флот России, являющийся вторым после Китая по числу судов под национальным флагом, очень важен для Москвы. Поэтому при теоретической «агрессии» с её стороны НАТО надлежит объявить полную блокаду на море. Обеспечить её должны все доступные гражданские и военные средства.

Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном, — считает ветеран.

Дисмьюкс отводит американскому флоту роль в арктических водах, где он станет выслеживать российские суда. Моря, омывающие Европу, по его замыслу, должны будут контролировать флоты европейских стран, а Японии и Южной Корее надлежит блокировать российские порты в Тихоокеанском регионе.
Это означало бы похоронить надежды России извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции.
Все западные военно-морские силы наряду с наземной военной мощью должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока Россия не согласится на восстановление статус-кво, — подчеркнул Дисмьюкс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ледокол «Иван Папанин» является военным кораблём, поэтому на него можно ставить любое оружие, и это не должно ни у кого вызывать вопросов. Так в МИД РФ прокомментировали претензии Военно-морских сил США по поводу законности установки ракет «Калибр» на судно. Это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для Военно-морского флота России, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
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Войска , Армия , Оружие , Иван Папанин , МИД , НАТО , Китай , Москва , США
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