В Хабаровске стартовал форум «Армия-2020» 

Главная площадка военно-технического форума "Армия-2020" начала работу в Хабаровске , сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

МЧС. По сравнению с прошлым годом количество выставленной техники увеличено на 30%. На аэродроме "Хабаровск-Центральный" развернуто 12 выставочных мест на двух экспозициях, на которых размещено 115 единиц военной техники, включая образцы вооружения подразделений Росгвардии

Для жителей и гостей Хабаровска продемонстрировано современное вооружение и военная техника: бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ту-134, Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, технику войск ПВО, в частности — пусковой установкой ЗРС С-400, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", "Оса" и новейшую радиолокационную станцию "Каста-2". Специалисты подразделений БЛА продемонстрируют новейшие беспилотные аппараты "Орлан-10", "Застава" и "Гранат-4".

Отличительной особенностью этого года стал показ перспективных средств водолазного оборудования и работа водолаза под водой (в специальном стеклянном резервуаре), продемонстрировано подводное разминирование. Кроме того, любой желающий может опробовать на суше экипировку минёра-подводника. Впервые развернуты площадки по монтажу рельсового полотна подразделениями железнодорожных войск, работы комплекса РХБ защиты, разминирования с помощью специального инженерного комплекса.

"Благодарю Минобороны и командование ВВО за организацию форума "Армия-2020" в Хабаровском крае. Такие площадки нужны, в первую очередь, для подрастающего поколения. Наши дети должны видеть мощь и силу великой страны!" — поделился мнением врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, посетивший форум.

Во время форума работает пункт отбора на военную службу по контракту. Мероприятия форума пройдут с 27 по 29 августа.